Два игрока «Барселоны» получили красные карточки в концовке матча с «Севильей»

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:0, но завершали матч каталонцы вдевятером.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, для которого этот матч был дебютным в основном составе каталонского клуба, на 87-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды у своей штрафной. Через несколько секунд арбитр Матеу Лаос показал красную карточку нападающего Усману Дембеле за неспортивное поведение.

Таким образом, оба футболиста точно пропустят матч 9-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится 19 октября.

«Барселона», набрав 16 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два очка.