Два игрока «Барселоны» получили красные карточки в концовке матча с «Севильей»
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 4:0, но завершали матч каталонцы вдевятером.
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, для которого этот матч был дебютным в основном составе каталонского клуба, на 87-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды у своей штрафной. Через несколько секунд арбитр Матеу Лаос показал красную карточку нападающего Усману Дембеле за неспортивное поведение.
Таким образом, оба футболиста точно пропустят матч 9-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится 19 октября.
«Барселона», набрав 16 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два очка.
«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером
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