Невилл: «МЮ» получает ту боль, которую заслуживает
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт британского ТВ Гарри Невилл считает, что «красным дьяволам» необходимо продолжить инвестировать в состав.
«Вдали от дома «МЮ» не настроен на победу. Они позволяют играм идти в спокойном ритме. Глубина команды недостаточно хороша, и они сделали шаг назад. На протяжении последних лет «МЮ» показывает различный стиль футбола.
Этой команде требуется пять-шесть новичков, и они будут стоить много денег. Совет директоров за всё отвечают. Плохой подбор персонала, плохой подбор тренеров, а затем их увольнение. «МЮ» получает ту боль, которую заслуживает», — приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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