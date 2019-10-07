Вальверде: «Барселона» прошла через сложные матчи. Теперь мы гораздо счастливее

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.
«Результат достигнут. У нас было больше моментов по сравнению с соперником. Смогли пройти через сложные матчи. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее.
Я не знал, что Месси забил первый гол в сезоне. Он всегда так много забивает, что я даже не думал об этом.
Дембеле? Не знаю, что он сказал судье, чтобы его удалили, но не думаю, что фраза была длинной. Нечасто услышишь, чтобы он говорил по-испански», – приводит слова Вальверде El Chiringuito.
Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.
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