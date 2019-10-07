Чистяков: вызов в сборную был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, впервые в карьере получивший вызов в сборную России, поделился впечатлениями от нахождения в национальной команде.
«У нас хороший коллектив. Ребята подходят, здороваются, спрашивают, как дела. Легко вливаться в такую атмосферу.
Конечно, вызов в сборную для меня был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ. Каждый футболист стремится к игре в сборной. На этот сезон я поставил себе задачу закрепиться в составе клуба, это получилось. Получил вызов в сборную. Это приятно.
Черчесов сказал, чтобы я работал и доказывал, всё будет. Пока особо ни с кем не получилось пообщаться. С Павлом Могилевцем и Сергеем Петровым общаюсь, с другими пока не общались. Лично ещё не со всеми знаком. Конечно, в лицо знаю всех.
На первую тренировку в сборной выходил с приятными, волнительными чувствами. Немного даже мандраж был. Шуток от Дзюбы пока не было. Приятно, что сейчас нахожусь в команде с футболистами, на которых раньше по телевизору смотрел», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 7 октября 2019
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