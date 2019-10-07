Анчелотти: из-за места «Наполи» в турнирной таблице можно немного расплакаться

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 7-го тура Серии А с «Торино». Встреча, проходившая в Турине, завершилась со счётом 0:0.
«Игра была тяжёлой. Мы сделали многое, но нам не хватило эффективности перед чужими воротами. Мы слишком скромно действовали в завершающей стадии.
Из-за места в турнирной таблице можно немного расплакаться. Нам не хватает трёх очков, которые мы недополучили в матче с «Кальяри».
Мы упорно работали в матче с «Торино» — сильным соперником, который тоже выглядел здорово. Раньше мы здорово атаковали, но плохо защищались. Теперь ситуация изменилась. Нужно вновь вернуть реализацию», — цитирует Анчелотти Calciomercato.
После семи туров «Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. От лидирующего «Ювентуса» неаполитанцы отстают на шесть баллов.
- 7 октября 2019
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