Анчелотти: из-за места «Наполи» в турнирной таблице можно немного расплакаться

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 7-го тура Серии А с «Торино». Встреча, проходившая в Турине, завершилась со счётом 0:0.

«Игра была тяжёлой. Мы сделали многое, но нам не хватило эффективности перед чужими воротами. Мы слишком скромно действовали в завершающей стадии.

Из-за места в турнирной таблице можно немного расплакаться. Нам не хватает трёх очков, которые мы недополучили в матче с «Кальяри».

Мы упорно работали в матче с «Торино» — сильным соперником, который тоже выглядел здорово. Раньше мы здорово атаковали, но плохо защищались. Теперь ситуация изменилась. Нужно вновь вернуть реализацию», — цитирует Анчелотти Calciomercato.

После семи туров «Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. От лидирующего «Ювентуса» неаполитанцы отстают на шесть баллов.