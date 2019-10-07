Мануэл Фернандеш: пытался прочесть «Анну Каренину» на русском

Новичок «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о сложностях жизни в России и назвал блюдо, которое ему полюбилось.

«Мне в России комфортно. Помогло, что выучил русский язык, после этого адаптироваться стало проще. Уже пошёл шестой год, как я выступаю в России, провёл тут треть карьеры. Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго.

К чему не привык? К холоду. В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!

Что больше всего нравится? Гречка. В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах.

На протяжении двух с половиной лет у меня был преподаватель по русскому, и мы записывали самые ключевые слова и выражения. За это время составили настоящий учебник. Но уже какое-то время я не занимаюсь с репетитором, а «учебник» хранится в Португалии. С другой стороны, всё время практикуюсь в разговорном русском при беседах с партнёрами!

Года три назад мне подарили книгу «Анна Каренина» на русском, я попытался её прочесть и не смог. В итоге обменял на английскую версию», — цитирует Фернандеша пресс-служба «Краснодара».