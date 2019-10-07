Мануэл Фернандеш: «Краснодар» может добиться чего-то значительного в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об адаптации в новом клубе. Португалец признался, что считает подписание контракта с «Краснодаром» вызовом в карьере.

«Впечатления очень позитивные. В какой-то степени это приятный сюрприз. Я знал о том, что «Краснодар» очень хорош в организации всех процессов, но реальность превзошла ожидания. Я впечатлён и инфраструктурой, и работой клуба. Кроме того у нас подобралась отличная команда, так что мы способны добиться чего-то значительного в этом сезоне.

Вместе с Ари мы выступали за московский «Локомотив». Он сразу подошёл и предложил помощь с адаптацией в клубе. Это очень приятно. Вообще, Ари такой парень, который всегда готов тебя поддержать. Какие-то базовые бытовые вещи я уже изучил, и вроде мне пока больше ничего не нужно, но при случае обязательно к нему обращусь.

Что для меня «Краснодар»? Вызов — правильное слово. «Краснодар» давно бьётся за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути. Ну а что такое «Краснодар» для меня сейчас… Это моя семья!» — цитирует Фернандеша пресс-служба «Краснодара».