Мамаев: изначально вообще не думал о «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью собственной супруге Алане рассказал об адаптации в новом клубе.

«Первая тренировка была вчера. Всё прошло очень эмоционально и тяжело, для меня. Я хоть и устал, но был такой эмоциональный фон, что я был очень рад тому, что начал наконец-то тренироваться. Я очень долго ждал этого дня.

Всё получилось очень круто! Я не ожидал такого. С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже. В «Ростове» очень семейная атмосфера, ты можешь позвонить, попросить — и тебе всё сделали. И сделали не из-за контрактных взаимоотношений, а из-за доброты и человечности.

Думаю, что такое отношение ко всем футболистам. Именно поэтому клуб и находится в лидирующей группе.

На удивление, медобследование показало, что показатели все в норме. Все суставы и связки целы и здоровы, сейчас их нужно укрепить и ввести в норму.

Когда меня сюда приглашали, мне сказали, что тренер выразил желание видеть меня в команде. Для меня этого достаточно. Все ждут от меня здесь того, что я умею. Самое главное для меня – приносить пользу клубу, и я буду к этому идти», — сказал Мамаев.

Мамаев вышел из колонии 17 сентября по УДО. Вскоре он разорвал контракт с «Краснодаром», а после этого стало известно, что футболист будет выступать за «Ростов».