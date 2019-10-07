Д. Комбаров: медики и учителя должны получать больше — минимум 100 тыс. рублей

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением об уровне жизни в России.



«Я от политики далёк. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомлённым. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьёзная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.



Уровень жизни в России, зарплаты врачей и учителей — это тоже отчасти политика? Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Но ещё раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю, медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум. Но от меня здесь ничего не зависит», — цитирует Комбарова Sport24.

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