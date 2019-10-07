Сборная Италии представила новую форму зелёного цвета
Сборная Италии по футболу представила игровую форму, которая впервые за долгое время будет зелёного цвета.
Видео доступно на странице сборной Италии в «твиттере».
Отмечается, что создатели новой формы вдохновлялись эпохой Возрождения, стараясь воплотить графические элементы архитектуры того времени на тканевых узорах. В итальянской федерации футбола пояснили, что новые цвета символизируют смену поколений в национальной команде.
Зелёную форму итальянцы надевали лишь однажды в своей истории. Это было в победном матче с Аргентиной (2:0), который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме в 1954 году.
Сборная Италии выступит в новой форме уже 12 октября в отборочном матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года с Грецией.
- 7 октября 2019
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