Сборная Италии представила новую форму зелёного цвета

Сборная Италии по футболу представила игровую форму, которая впервые за долгое время будет зелёного цвета.

Видео доступно на странице сборной Италии в «твиттере».



Отмечается, что создатели новой формы вдохновлялись эпохой Возрождения, стараясь воплотить графические элементы архитектуры того времени на тканевых узорах. В итальянской федерации футбола пояснили, что новые цвета символизируют смену поколений в национальной команде.



Зелёную форму итальянцы надевали лишь однажды в своей истории. Это было в победном матче с Аргентиной (2:0), который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме в 1954 году.



Сборная Италии выступит в новой форме уже 12 октября в отборочном матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года с Грецией.