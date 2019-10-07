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Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» планирует сменить главного тренера

Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» планирует сменить главного тренера
Футбол / Лига Европы 0

«Эспаньол», который является соперником московского ЦСКА по группе в лиге Европы, в ближайшее время готов расторгнуть контракт с главным тренером Давидом Гальего, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что руководство клуба недовольно тем, как команда выступает в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Решение об увольнении Гальего будет принято лишь после того, как клуб определится с его преемником.

Напомним, «Эспаньол» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Автором первого гола стал нападающий гостей У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.

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