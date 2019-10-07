Членство гендиректора «Черноморца» в «Единой России» приостановлено после ДТП

Новороссийские депутаты «Единой России» приняли решение приостановить членство в партии генерального директора «Черноморца» Виталия Бута из-за ДТП, произошедшего на днях.



Напомним, 4 октября Бут на своём автомобиле сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новороссийске. Совершив наезд на девочку, Бут на своём Range Rover скрылся с места инцидента. Позже он был задержан. При этом перед задержанием Бут зацепил Mercedes в одном из дворов неподалёку.



«В связи с информацией, появившейся в СМИ, политический совет новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута. Президиум регионального отделения „Единой России“ держит ситуацию на контроле», — приводит слова пресс-службы регионального отделения партии РИА «Новости».

Председатель городской думы Новороссийска Александр Шаталов сообщил, что уголовное дело в отношении Бута на данный момент не возбуждено. Сейчас проходит доследственная проверка.