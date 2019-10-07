Венгер: в первую очередь я человек «Арсенала», а уже потом профессионал

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как отклонил предложения других английских клубов из-за большой привязанности к «канонирам».
«В первую очередь я человек «Арсенала», а уже потом профессионал. Я не могу перестать работать. Я решил покинуть английскую Премьер-лигу, потому что слишком сильно связан с «Арсеналом». У меня были предложения о работе в Англии, но я их отклонил. Не стану говорить, какие клубы обращались ко мне, в этот процесс было вовлечено много людей, и это было бы нечестно по отношению к ним.
Я считаю нормальным, что люди всегда хотят получать больше. С «Арсеналом» мы взяли много титулов и построили стадион.
Когда мы решили строить арену, наш оборот составлял £ 90 млн (€ 100,9 млн. — Прим. ред.), а на строительство нужно было потратить £ 430 млн (€ 482 млн. — Прим. ред.). На нас оказывалось серьёзное давление. Думаю, что мы закончили его в довольно благоприятной ситуации, это было чудом.
Что касается предложения о работе в ФИФА, то я приму решение в ближайшее время», — приводит слова Венгера Sky Sports.
- 7 октября 2019
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