Руководство «МЮ» доверяет Сульшеру, несмотря на худший старт за последние 30 лет
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пользуется доверием руководства клуба, несмотря на худшее начало сезона за последние 30 лет, сообщает Daily Mail.
В восьми стартовых матчах английской Премьер-лиги «Юнайтед» набрал лишь 9 очков. От зоны вылета его отделяют всего два очка. Это является худшим результатом клуба за последние 30 лет. При этом «Юнайтед» не могут одержать победу в выездных матчах АПЛ с февраля. Кроме того, команда не может забить больше одного гола после победы над «Челси» (4:0) в стартовом матче.
В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем», который в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии не потерпел ни одного поражения. Матч состоится 20 октября.
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