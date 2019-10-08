Полузащитник «Борнмута» Айб врезался на внедорожнике в витрину кафе в Лондоне
Полузащитник «Борнмута» Джордон Айб на внедорожнике врезался в витрину кафе в одном из районов Лондона, сообщает The Sun. По данным источника, футболист покинул место ДТП, но полицейские восстановили картину событий после того, как увидели повреждения автомобиля.
Инцидент произошёл примерно в 4 утра ещё 30 июля 2019 года, но для того, чтобы установить виновника, полиции потребовалось несколько месяцев.
Владелец кафе сообщил, что ущерб от аварии составил от £ 20 тыс. до £ 30 тыс. с учётом пятинедельного простоя, во время которого устранялись повреждения.
«Автомобиль врезался в витрину спереди и разнёс входные двери. В результате аварии у «Бентли» отвалилось боковое зеркало, по нему полиция и нашла виновного», — добавил владелец.
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