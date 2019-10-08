Мерсон не верит, что «Ливерпуль» повторит уникальное достижение «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон выразил мнение, что «Ливерпуль» не сможет провести нынешний сезон английской Премьер-лиги без поражений. Ранее это удавалось только «канонирам» в сезоне-2003/04.



«Ливерпуль» не проведёт сезон без поражений, без шансов. Они не делают того, что делал «Арсенал» 15 лет назад. «Ливерпуль» побеждает на рывке, это смешно. Когда «Лестер» сравнял счёт, появилось ощущение, что они могут и выиграть, даже несмотря на то что красные были лучше на протяжении 70 минут и не заслуживали поражения. Тем не менее «Ливерпуль» продолжал без остановки идти вперёд, а в таких случаях необходимо делать паузы.



В конце сезона никто не вспомнит 5 октября и пенальти в ворота «Лестера», но этот гол может оказаться невероятно важным. Когда становишься чемпионом, все забывают о том, что происходило в октябре и ноябре. Все думают о событиях апреля и мая, но тот пенальти может стать очень важным в контексте чемпионской гонки», — написал Мерсон в своей колонке на Sky Sports.

Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.