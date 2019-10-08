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Спортдиректор «Ромы» извинился за слова «футбол — не урок балета для девочек»

Спортдиректор «Ромы» извинился за слова «футбол — не урок балета для девочек»
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки выступил с извинениями за слова, сказанные после матча 7-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (1:1).

После встречи функционер, разочарованный работой судей, заявил, что «футбол – это контактная мужская игра, а не урок балета для маленьких девочек». Позднее Петраки подвергся критике за свои слова. В частности, Джанлуку упрекнула главный тренер женской сборной Италии Милена Бертолини.

«Я прошу прощения, если кого-то оскорбили мои слова. Я не имел в виду, что футбол – это исключительно мужской вид спорта, а не женский. Футбол – для всех, и мы очень гордимся нашей женской командой и продвижением женского футбола», — приводятся слова Петраки в «твиттере» римского клуба.

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