Спортдиректор «Ромы» извинился за слова «футбол — не урок балета для девочек»
Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки выступил с извинениями за слова, сказанные после матча 7-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (1:1).
После встречи функционер, разочарованный работой судей, заявил, что «футбол – это контактная мужская игра, а не урок балета для маленьких девочек». Позднее Петраки подвергся критике за свои слова. В частности, Джанлуку упрекнула главный тренер женской сборной Италии Милена Бертолини.
«Я прошу прощения, если кого-то оскорбили мои слова. Я не имел в виду, что футбол – это исключительно мужской вид спорта, а не женский. Футбол – для всех, и мы очень гордимся нашей женской командой и продвижением женского футбола», — приводятся слова Петраки в «твиттере» римского клуба.
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