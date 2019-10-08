Первый тренер Соболева: за Сашу теперь весь Барнаул болеет

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, поделился мнением об успехах своего бывшего подопечного.
«За успехами Саши слежу не только я – за него теперь весь Барнаул болеет. Мы постоянно созваниваемся: последний раз разговаривали, когда его вызвали в сборную. Всегда за него радуюсь и желаю ему успехов. Пока он ничего не выиграл, а вот то, что растёт, прибавляет и много забивает, — молодец.
Лучшим подарком на День учителя был вызов Саши в сборную. То, что Саша так выстрелил, даже для меня неожиданно. Так сильно прибавить! Буквально недавно в дубле «Томи» играл, а сейчас – в сборной России. Просто фантастика. Жду, когда приедет к нам и расскажет, как там, в главной команде страны», — сказал Горбунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
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