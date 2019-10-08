Первый тренер Соболева — о слухах про «МЮ»: думаю, это агенты повышают цену

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ведущих клубов английской Премьер-лиги.



«По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — мне кажется, что это агенты повышают ему цену. Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом», — сказал Горбунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Ранее английские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение Соболева уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

«И по заднице иногда доставалось». Первый тренер Соболева – о его детстве Хоккей с мячом, метод кнута и драки.