Первый тренер Соболева — о слухах про «МЮ»: думаю, это агенты повышают цену
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ведущих клубов английской Премьер-лиги.
«По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — мне кажется, что это агенты повышают ему цену. Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом», — сказал Горбунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Ранее английские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение Соболева уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
«И по заднице иногда доставалось». Первый тренер Соболева – о его детстве
Хоккей с мячом, метод кнута и драки.
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