Гаттузо ведёт переговоры с «Сампдорией»
Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может в скором времени вернуться к тренерской деятельности.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», следующим местом работы специалиста может стать «Сампдория». Президент клуба Массимо Ферреро пытается уговорить Дженнаро возглавить команду. Стороны ведут переговоры.
Накануне, 7 октября, «Сампдория» объявила об отставке с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо, который пришёл в клуб всего 3,5 месяца назад.
Ранее сообщалось, что Гаттузо отказал «Дженоа», который является принципиальным соперником «Сампдории». Также появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны «Спартака». Последним клубом Дженнаро был «Милан», который он покинул по окончании прошлого сезона.
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