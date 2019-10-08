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Гаттузо ведёт переговоры с «Сампдорией»

Гаттузо ведёт переговоры с «Сампдорией»
Футбол / Италия 0

Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может в скором времени вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», следующим местом работы специалиста может стать «Сампдория». Президент клуба Массимо Ферреро пытается уговорить Дженнаро возглавить команду. Стороны ведут переговоры.

Накануне, 7 октября, «Сампдория» объявила об отставке с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо, который пришёл в клуб всего 3,5 месяца назад.

Ранее сообщалось, что Гаттузо отказал «Дженоа», который является принципиальным соперником «Сампдории». Также появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны «Спартака». Последним клубом Дженнаро был «Милан», который он покинул по окончании прошлого сезона.

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