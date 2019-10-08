Вейналдум уверен, что Клопп не даст игрокам «Ливерпуля» расслабиться в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ. По мнению голландского игрока, несмотря на 8-очковый отрыв в турнирной таблице от ближайшего конкурента, футболисты «Ливерпуля» не потеряют концентрации.

«Мы не хотим думать, что уже выиграли чемпионат. Это было бы неправильно.

Я уверен, наш тренер не даст нам потерять настрой. Нам нужно думать лишь о себе и своей игре, стараться выкладываться на сто процентов каждую неделю.

Нам нужно делать то, что мы делали раньше. И думать только о собственных результатах, а не о других командах, ведь мы не можем повлиять на них.

Нужно быть готовыми к предстоящим матчам, добиваться хороших результатов, ведь ситуация может быстро поменяться. В конце сезона посмотрим, какое место мы в итоге займём», — цитирует Вейналдума TEAMtalk.