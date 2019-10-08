Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вейналдум уверен, что Клопп не даст игрокам «Ливерпуля» расслабиться в АПЛ

Вейналдум уверен, что Клопп не даст игрокам «Ливерпуля» расслабиться в АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ. По мнению голландского игрока, несмотря на 8-очковый отрыв в турнирной таблице от ближайшего конкурента, футболисты «Ливерпуля» не потеряют концентрации.

«Мы не хотим думать, что уже выиграли чемпионат. Это было бы неправильно.

Я уверен, наш тренер не даст нам потерять настрой. Нам нужно думать лишь о себе и своей игре, стараться выкладываться на сто процентов каждую неделю.

Нам нужно делать то, что мы делали раньше. И думать только о собственных результатах, а не о других командах, ведь мы не можем повлиять на них.

Нужно быть готовыми к предстоящим матчам, добиваться хороших результатов, ведь ситуация может быстро поменяться. В конце сезона посмотрим, какое место мы в итоге займём», — цитирует Вейналдума TEAMtalk.

Мерсон не верит, что «Ливерпуль» повторит уникальное достижение «Арсенала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019