Вейналдум уверен, что Клопп не даст игрокам «Ливерпуля» расслабиться в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ. По мнению голландского игрока, несмотря на 8-очковый отрыв в турнирной таблице от ближайшего конкурента, футболисты «Ливерпуля» не потеряют концентрации.
«Мы не хотим думать, что уже выиграли чемпионат. Это было бы неправильно.
Я уверен, наш тренер не даст нам потерять настрой. Нам нужно думать лишь о себе и своей игре, стараться выкладываться на сто процентов каждую неделю.
Нам нужно делать то, что мы делали раньше. И думать только о собственных результатах, а не о других командах, ведь мы не можем повлиять на них.
Нужно быть готовыми к предстоящим матчам, добиваться хороших результатов, ведь ситуация может быстро поменяться. В конце сезона посмотрим, какое место мы в итоге займём», — цитирует Вейналдума TEAMtalk.
- 8 октября 2019
-
15:58
-
15:44
-
15:26
-
15:25
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:34
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:18
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:50
-
11:49
-
11:43
-
11:24
-
11:05
-
10:47
-
10:43
-
10:31
-
10:17
-
10:08