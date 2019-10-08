Де Лигт: диета, на которую меня якобы посадил Сарри? Безумная история какая-то

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об адаптации в итальянском клубе. Де Лигта неоднократно критиковали за ошибки в «Ювентусе». В матче 7-го тура Серии А из-за него «Интер» заработал пенальти и сравнял счёт, но всё равно туринцы одержали победу со счётом 2:1.

«Критика — часть жизни защитника. Конечно, не хотелось, чтобы из-за меня «Интер» получил пенальти, но главное, что мы выиграли.

Самое главное, чему я научился в «Ювентусе», это вера в себя. Сперва я слишком нервничал и думал о том, как бы избежать ошибок. Раньше я так никогда не играл. Но после матча с «Атлетико» я пересмотрел своё отношение. Теперь я выхожу на поле с верой в себя.

Диета, на которую меня якобы посадил Сарри? Это безумная история какая-то. Но я больше ничему не удивляюсь. Я знаю, что я умею делать хорошо и что делаю неправильно. Каждому человеку нужно время на адаптацию. У «Ювентуса» отличные защитники, Бонуччи и Кьеллини, поэтому они и играли постоянно. Из-за травмы Кьеллини мне представился большой шанс, но это и вызов», — цитирует де Лигта Mundo Deportivo.