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«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы

«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться сразу с несколькими футболистами основы в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации издания, в январе «шпоры» могут продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза и полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму. Данная инициатива исходит от главного тренера команды Маурисио Почеттино, который недоволен результатами на старте нынешнего сезона и считает, что составу необходима перестройка.

При этом утверждается, что в «Тоттенхэме» в настоящий момент не лучшая атмосфера и во многом это связано с тем, что некоторые игроки знают о готовности клуба расстаться с ними.

После восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 13 очков отставая от лидирующего в первенстве «Ливерпуля».

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