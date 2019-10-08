«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться сразу с несколькими футболистами основы в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.



По информации издания, в январе «шпоры» могут продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза и полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму. Данная инициатива исходит от главного тренера команды Маурисио Почеттино, который недоволен результатами на старте нынешнего сезона и считает, что составу необходима перестройка.



При этом утверждается, что в «Тоттенхэме» в настоящий момент не лучшая атмосфера и во многом это связано с тем, что некоторые игроки знают о готовности клуба расстаться с ними.



После восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 13 очков отставая от лидирующего в первенстве «Ливерпуля».

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