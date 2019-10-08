Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»
«Сампдория» на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего полузащитника «Милана» Андреа Бертолаччи.
С 28-летним итальянским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Клубу из города Генуя хавбек достался бесплатно, поскольку с июля находился в статусе свободного агента.
Последней командой Бертолаччи был «Милан», которому он принадлежал с 2015 года и который покинул минувшим летом. До этого на протяжении трёх лет, а также в сезоне-2017/18 на правах аренды Андреа выступал за «Дженоа», который является принципиальным соперником «Сампдории». Ранее он также играл за «Лечче» и «Рому», воспитанником которой является. С 2014 по 2015 год вызывался в сборную Италии.
Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»
Фото: Официальный сайт ФК «Сампдория»
Гаттузо ведёт переговоры с «Сампдорией»
- 8 октября 2019
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:44
-
15:26
-
15:25
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:34
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:18
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:12
-
11:59
-
11:57
Партнерский контент