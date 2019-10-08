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Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»

Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»
Футбол / Италия 0

«Сампдория» на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего полузащитника «Милана» Андреа Бертолаччи.

С 28-летним итальянским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Клубу из города Генуя хавбек достался бесплатно, поскольку с июля находился в статусе свободного агента.

Последней командой Бертолаччи был «Милан», которому он принадлежал с 2015 года и который покинул минувшим летом. До этого на протяжении трёх лет, а также в сезоне-2017/18 на правах аренды Андреа выступал за «Дженоа», который является принципиальным соперником «Сампдории». Ранее он также играл за «Лечче» и «Рому», воспитанником которой является. С 2014 по 2015 год вызывался в сборную Италии.

Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»
Экс-хавбек «Милана» и «Дженоа» Бертолаччи перешёл в «Сампдорию»
Фото: Официальный сайт ФК «Сампдория»
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