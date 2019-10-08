Лёв готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Аргентиной отметил, что готов предоставить работу в национальной команде Бастиану Швайнштайгеру, который объявил о завершении спортивной карьеры.
«Басти — один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдётся место, если он этого захочет», — сказал Лёв, которого цитирует Bayern & Germany в «Твиттере».
Немецкий полузащитник с 21 марта 2017 года выступал за клуб MLS «Чикаго Файр». Бастиан перебрался в Соединённые Штаты после того, как длительное время играл за «Манчестер Юнайтед».
Контракт Швайнштайгера с «Чикаго Файр» действует до 31 декабря 2019 года, однако клуб не смог попасть в плей-офф MLS.
Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
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