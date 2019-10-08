Болельщики «Милана» не хотят видеть Пиоли на посту главного тренера

Болельщики «Милана» выступают против назначения Стефано Пиоли на пост главного тренера команды. Ранее специалист в своих высказываниях говорил о любви к «Интеру».



В настоящий момент хэштег #PioliOut (Пиоли, уходи) занимает первое место в главных трендах италоязычного «Твиттера».



«У нас и так предостаточно сейчас клоунов в «Милане», нам не нужен ещё один», — написал один из поклонников клуба.



Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Милана» Марко Джампаоло покинул клуб, а Пиоли стал новым главным тренером. Последним клубом специалиста была «Фиорентина».

После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице «Ювентуса».

