Болельщики «Милана» не хотят видеть Пиоли на посту главного тренера
Болельщики «Милана» выступают против назначения Стефано Пиоли на пост главного тренера команды. Ранее специалист в своих высказываниях говорил о любви к «Интеру».
В настоящий момент хэштег #PioliOut (Пиоли, уходи) занимает первое место в главных трендах италоязычного «Твиттера».
«У нас и так предостаточно сейчас клоунов в «Милане», нам не нужен ещё один», — написал один из поклонников клуба.
Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Милана» Марко Джампаоло покинул клуб, а Пиоли стал новым главным тренером. Последним клубом специалиста была «Фиорентина».
После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице «Ювентуса».
Источник: «Милан» уволил Джампаоло
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