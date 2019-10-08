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Джампаоло установил антирекорд «Милана»

Джампаоло установил антирекорд «Милана»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.

Джампаоло руководил россонери лишь 111 дней. Отмечается, что это самый короткий срок в истории «Милана», если не брать в расчёт специалистов, временно исполнявших обязанности главного тренера.

Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Брешию», «Эмполи», «Сампдорию» и ряд других итальянских команд.

Под руководством специалиста команда набрала 9 очков в семи турах чемпионата Италии, потерпев 4 поражения, и занимает в Серии А 10-е место.

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