Джампаоло установил антирекорд «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.
Джампаоло руководил россонери лишь 111 дней. Отмечается, что это самый короткий срок в истории «Милана», если не брать в расчёт специалистов, временно исполнявших обязанности главного тренера.
Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Брешию», «Эмполи», «Сампдорию» и ряд других итальянских команд.
Под руководством специалиста команда набрала 9 очков в семи турах чемпионата Италии, потерпев 4 поражения, и занимает в Серии А 10-е место.
«Милан» объявил об отставке Джампаоло
- 8 октября 2019
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