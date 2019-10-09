Ибрагимович: мне грустно видеть «Милан» таким

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший в составе «Милана», поделился мнением о нынешнем состоянии итальянской команды.
«Мне грустно видеть „Милан“ таким, поскольку этот клуб должен быть на вершине, когда дело касается результатов. Там должны играть лучшие футболисты в мире, но сейчас это не так. Необходимо вкладываться в игроков, иначе ситуация не изменится. Нельзя получить качественных игроков бесплатно», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
Напомним, во вторник, 8 октября, «Милан» объявил об отставке Марко Джампаоло с поста главного тренера команды. Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста.
После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице туринского «Ювентуса».
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