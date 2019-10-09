В Саудовской Аравии во время матча отключили VAR, чтобы зарядить телефон

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» судейская бригада не смогла воспользоваться системой VAR. Главный арбитр встречи хотел убедиться в верности решения зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой, сообщает журналист Мутаз Чехаде в «Твиттере».

Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой телефон.

Победу в матче одержал «Аль-Наср» благодаря голу, который на 49-й минуте забил нападающий Фирас аль-Бурайкан. Благодаря этому результату «Аль-Наср» с 8 очками поднялся на 8-е место в таблице. «Аль-Фатех» (5 очков) расположился на последнем, 16-м месте.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.