Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал самый памятный матч в карьере.

«Мой лучший матч? Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги чемпионов сезона-2010/11 с „Реалом“, когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но это была уникальная встреча», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.

Напомним, в сезоне-2010/11 «Барселона» прошла «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы выиграли со счётом 2:0. Оба мяча забил Месси. В ответном матче команды сыграли вничью — 1:1. В финале турнира «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. В составе сине-гранатовых забили Педро, Месси и Давид Вилья. У «МЮ» результативный удар на счету Уэйна Руни.