Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром на своей базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Участие в занятиях принимают все футболисты сборной.

Матч сборной России с Шотландией состоится завтра, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начала 6 октября.



С положением команд в отборочных группах чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.