Сборная России тренируется в полном составе
Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром на своей базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Участие в занятиях принимают все футболисты сборной.
Матч сборной России с Шотландией состоится завтра, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начала 6 октября.
С положением команд в отборочных группах чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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