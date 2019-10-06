250 дней до Евро. Всё, что нужно знать о турнире

Грядущий чемпионат Европы впервые в истории пройдет не в одной стране, а в двенадцати — в честь 60-летия первого Евро. Рассказываем о главном, что нужно знать перед стартом самого важного европейского турнира, который начнётся через 250 дней.

Билеты

Первый этап продаж уже завершился: с 12 июня по 12 июля билеты распределялись посредством лотереи. С августа по сентябрь они были доступны (в случае возврата или неуплаты) участникам программы «Fans First» («В первую очередь – болельщики») – ими автоматически стали те, чьи заявки не удовлетворили во время реализации первой партии. Второй этап пройдёт после жеребьёвки финальной стадии, которая состоится 30 ноября. Ещё одна партия билетов будет доступна после стыковых матчей в апреле.

Во время турнира ничего продаваться не будет. Единственное, на официальном сайте можно будет ловить моменты, когда кто-то будет перепродавать свои билеты. Цена в таком случае остается номинальной.

Кстати, о стоимости. Билеты разбиты по трем ценовым категориям и двум кластерам (А — Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург; В — Баку, Будапешт, Бухарест).

В кластере А на групповой этап самый дешёвый билет стоит € 50, а самый дорогой — € 185. На матч-открытие в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Риме можно будет попасть за € 75.

В Баку, Бухаресте и Будапеште на матч можно будет попасть всего за € 30.

На полуфинальные матчи и финал (все пройдут в Лондоне) самые дешевые билеты обойдутся в € 195 и € 295 соответственно.

Стадионы

«Уэмбли»

Где: Лондон, Великобритания

Вместимость: 90 000 зрителей

Самый вместительный и легендарный стадион этого Евро. Здесь пройдут три матча групповой стадии, одна встреча 1/8 финала, два полуфинала и финал.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Альянц Арена»

Где: Мюнхен, Германия

Вместимость: 75 000 зрителей

На домашнем стадионе мюнхенской «Баварии» проводились матчи чемпионата мира — 2006 и финал Лиги чемпионов — 2011/12.

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

«Олимпико»

Где: Рим, Италия

Вместимость: 72 699 зрителей

Стадион начали строить аж в 1928 году, а открыли только девять лет спустя. В 1953 году его начали перестраивать к летним Олимпийским играм, которые прошли в Риме в 1960. Помимо этого, стадион дважды принимал финалы чемпионата Европы (в 1968 и 1980 годах) и четырежды – Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Сейчас на арене регулярно играют две римские команды – «Рома» и «Лацио».

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Олимпийский»

Где: Баку, Азербайджан

Вместимость: 69 870 зрителей

Здесь проходили открытие и закрытие Первых Европейских игр — 2015 и финал Лиги Европы — 2018/19. На этом стадионе проходят матчи сборной Азербайджана, а также «Карабаха» в еврокубках.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

«Санкт-Петербург»

Где: Санкт-Петербург, Россия

Вместимость: 68 134 зрителя

Этот стадион в представлении не нуждается.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

«Ференц Пушкаш»

Где: Будапешт, Венгрия

Вместимость: 67 889 зрителей

Новую арену строят на месте старой, которую разрушили в 2016 году, — обещают закончить к концу этого года.

Фото: stadiumdb.com

Национальный стадион

Где: Бухарест, Румыния

Вместимость: 55 634 зрителя

Из примечательного – здесь в 2012 году прошел финал Лиги Европы. В целом, на этом всё. Занятно, что стадионов с таким названием по всему миру великое множество.

Фото: Andrei Pungovschi/EuroFootball/Getty Images

«Йохан Кройфф Арена»

Где: Амстердам, Нидерланды

Вместимость: 54 990 зрителей

Изначально стадион назывался «Амстердам Арена»: имя легендарного нидерландского футболиста и тренера ему присвоили в начале сезона-2018/19. Здесь, помимо множества концертов и игр «Аякса», проходили матчи чемпионата Европы — 2000.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Сан Мамес»

Где: Бильбао, Испания

Вместимость: 53 289 зрителей

Обновленный в 2013 году «Сан Мамес» (старый простоял аж сто лет) за это время принял лишь финал Кубка европейских чемпионов по регби. А так – здесь регулярно играет местный клуб «Атлетик».

«Хэмпден Парк»

Где: Глазго, Шотландия

Вместимость: 52 103 зрителей

Стадион был построен и открыт в 1903 году. В 1960 году здесь прошел финал Кубка чемпионов (нынешней ЛЧ), ставший самым посещаемым в истории: матч, в котором было забито 10 голов, собрал 127 тысяч зрителей. Сейчас здесь играют «Куинз Парк» и сборная Шотландии.

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Авива Стэдиум»

Где: Дублин, Ирландия

Вместимость: 51 700 зрителей

Домашний стадион как для регбийной сборной Ирландии, так и для футбольной. Также на этой арене необычной формы часто проходят концерты.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Паркен»

Где: Копенгаген, Дания

Вместимость: 38 065 зрителей

Самый маленький по вместимости стадион этого Евро. В 1994 году здесь проходил финал Кубка кубков, а в 2000-м – финал Кубка УЕФА. Спустя год стадион принимал песенный конкурс «Евровидение». Концерты вообще проходят здесь достаточно часто – даже рекордная посещаемость за всю историю была зафиксирована не на матче, а на выступлении Джастина Тимберлейка. Послушать и потанцевать под музыку американского певца пришли 55 тысяч человек.

Фото: Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images

Когда состоятся матчи в Санкт-Петербурге

Российскому стадиону, который уже принимал матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, достались четыре игры – три групповые и четвертьфинал.

Первая встреча состоится на следующий день после открытия турнира — в субботу, 13 июня. Следующий матч пройдет в среду, 17 июня, далее – в понедельник, 22 июня. Четвертьфинал назначен на пятницу, 3 июля в 20:00 мск.

Когда Россия выйдет на Евро

Наша сборная может обеспечить выход на Евро в матче с Шотландией: для этого нужны наша победа и ничья в параллельном матче Кипра и Казахстана. Если же во встрече киприотов и казахов будет другой результат, то России нужно будет набрать одно очко в оставшихся трех матчах – с Кипром, Бельгией, и Сан-Марино. Даже если проиграем Шотландии и Бельгии, то в двух матчах нужно будет заработать 4 очка.

Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020 Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.

Где сыграет сборная России на Евро

«Домашние» команды (те, кто принимают Евро) распределили по группам по географическому признаку. Получилось так:

Группа A: Италия, Азербайджан.

Группа B: Россия, Дания.



Группа C: Голландия, Румыния.



Группа D: Англия, Шотландия.



Группа E: Испания, Ирландия.



Группа F: Германия, Венгрия.

Россия, как вы видите, попала в группу В – это значит, что как минимум два матча наша сборная проведет в Санкт-Петербурге. Место третьей игры (дома или в Копенгагене) зависит от того, пройдет ли Дания на Евро. В случае выхода датчан стадион очной встречи определит жребий. Если нет – то все три матча Россия проведет в Санкт-Петербурге.

Как Россия будет выходить на Евро-2020. Схема отбора в группах и Лиге наций ЧЕ-2020 – не такой, как все. Сложная квалификация, большое количество хозяев финальной стадии турнира.

Как будут определены группы

Команды распределят по новой системе – на основании рейтинга, полученного во время квалификации. Он высчитывается по следующим критериям: итоговое место в группе, количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, забитые мячи, забитые в гостях мячи, количество побед, количество гостевых побед, наиболее низкий дисциплинарный показатель (3 очка дают за красную карточку, в том числе полученную за второе предупреждение, 1 очко — за жёлтую), рейтинг Лиги наций. При этом! Результаты матчей с шестыми командами групп не учитываются. То есть, можно забить хоть 15 голов на выезде в Сан-Марино, но это ничего не даст.

Если команда страны-хозяйки не отберётся в квалификации, но пройдет на Евро через стыковые матчи, то её группа будет определена во время второй жеребьёвки 1 апреля 2020 года.