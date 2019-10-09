Ибрагимович не исключил, что вернётся в один из европейских чемпионатов

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не исключил, что ещё будет играть в Европе. 38-летний швед считает, что до сих пор может добиваться успеха в чемпионатах ведущих европейских стран. Ибрагимович забил 35 мячей в 46 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси». Его контракт с клубом из MLS истекает в конце года.

«Хотел бы я снова играть в Серии А? О да, 100%. Я знаю, что я ещё способен на многое в Италии и других странах. Я бы был успешнее многих игроков, которые там сейчас выступают. Мой контракт истекает в декабре, я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Златана Daily Mail.

Форвард прилетел в Швецию, где в городе Мальмё была открыта статуя форварда. «Мальмё» был первым профессиональным клубом Ибрагимовича.