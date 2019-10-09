«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

«Милан» на своём сайте объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.



Соглашение между россонери и итальянским специалистом рассчитано на два сезона.



Пиоли в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1999 года, возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых «Парма», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонья», «Лацио» и «Интер». Последним местом работы Стефано была «Фиорентина», которой он руководил с 2017 по 2019 год.



Ранее пост главного тренера «Милана» покинул Марко Джампаоло, который возглавил команду минувшим летом и успел проработать с ней лишь 3,5 месяца.



Клуб после семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А с 9 очками в активе, находясь с 3 очках от зоны вылета. Отставание россонери от первой строчки, на которой располагается «Ювентус», составляет 10 очков.

«Милан» меняет тренера второй раз за 4 месяца. Это провал Клуб мечется, конец немного предсказуем.