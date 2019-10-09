«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

«Милан» на своём сайте объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.
Соглашение между россонери и итальянским специалистом рассчитано на два сезона.
Пиоли в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1999 года, возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых «Парма», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонья», «Лацио» и «Интер». Последним местом работы Стефано была «Фиорентина», которой он руководил с 2017 по 2019 год.
Ранее пост главного тренера «Милана» покинул Марко Джампаоло, который возглавил команду минувшим летом и успел проработать с ней лишь 3,5 месяца.
Клуб после семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А с 9 очками в активе, находясь с 3 очках от зоны вылета. Отставание россонери от первой строчки, на которой располагается «Ювентус», составляет 10 очков.
- 9 октября 2019
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:56
-
11:49
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:11
-
11:09
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:37
-
09:32
-
09:17
-
09:17
-
08:11
-
07:29