КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матчей 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Тамбов» (2:1), «Локомотив» – «Арсенал» (2:1) и ЦСКА – «Ростов» (1:3).
«Рубин» – «Тамбов»: тренер хозяев Докампо покидал техническую зону во время матча – штраф 10 тыся рублей.
«Локомотив» – «Арсенал»: Юрий Сёмин покидал техническую зону – штраф 30 тысяч рублей. Также зону покидал и Станислав Сухина – штраф 10 тысяч рублей. Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко – штраф 10 тысяч рублей.
ЦСКА – «Ростов»: со стороны болельщиков обоих клубов звучали нецензурные выражения. Штраф ЦСКА — 50 тысяч рублей, а «Ростову» — 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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