КДК наказал администратора «Локомотива» за оскорбления резервного судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении представителя «Локомотива» по итогам матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».
«В матче Кубка «Балтика» – «Локомотив» произошёл инцидент. Было зафиксировано нарушение со стороны администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова. Он оскорбительно высказывался в адрес резервного арбитра. Элдерханов дисквалифицирован на три матча Кубка России и получил штраф в 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, «Локомотив» потерпел поражение от «Балтики». В основное время матча команды не выявили победителя (1:1), а в серии пенальти точнее оказался коллектив из Калининграда – 1:4.
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