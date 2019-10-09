РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира.
Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем. Начало матча 14-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» перенесено с 12:00 на 14:00 мск, а встреча ЦСКА — «Динамо» — с 14:00 на 16:30 мск. Игра 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» начнётся в 14:00 мск, а не в 11:30.
Встречи «Крылья Советов» — «Зенит» и ЦСКА — «Динамо» запланированы на 27 октября, а «Уфа» — «Локомотив» на 2 ноября. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив», набравший 26 очков в 12 матчах.
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