Газидис: нынешнее руководство «Милана» спасло клуб от вылета в Серию B

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о проблемах клуба.



«Мы приняли в свои руки клуб, рисковавший обанкротиться и вылететь в Серию B, как «Парма» или «Фиорентина». Мы обнаружили долги, из-за которых не смогли принять участие в кубковых турнирах. Нам пришлось столкнуться с трудностями, это невозможно отрицать. Наш путь – трудный, но нам нужно сохранять терпение. Мы совершаем ошибки, но наша цель – вернуть «Милан» на вершину итальянского и европейского футбола. Мы амбициозны, и это видно по нашему стремлению построить новый стадион», — приводит слова Газидиса Football Italia.



Россонери после семи туров занимают 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А с 9 очками в активе, находясь с 3 очках от зоны вылета. Отставание команды от первой строчки, на которой располагается «Ювентус», составляет 10 очков.

«Милан» меняет тренера второй раз за 4 месяца. Это провал Клуб мечется, конец немного предсказуем.