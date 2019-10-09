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Моуринью отказался возглавить «Лион»

Моуринью отказался возглавить «Лион»
Футбол / Англия 0

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Лион», сообщает RMC Sport.

По информации источника, португальский специалист поблагодарил руководство французской команды за предложение, однако ответил отказом. Отмечается, что Моуринью рассчитывает возглавить английский клуб.

Ранее сообщалось, что Моуринью может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. С этого момента 56-летний португальский специалист находится без работы.

Моуринью может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»
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