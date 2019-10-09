Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс», сообщает официальный сайт последнего.

Первый матч за новую команду экс-футболист сыграет уже в ближайшее воскресенье, 13 октября. «Я рад возможности сыграть за „Феникс“. Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребёнком», — цитирует Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».

Напомним, большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».