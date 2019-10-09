Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь сборной Шотландии: у России сильная команда, они будут доминировать

Вратарь сборной Шотландии: у России сильная команда, они будут доминировать
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

«Обретение уверенности — это самый важный момент, мы постараемся занять высокое место. Ближайшие две игры в ноябре будут важны для уверенности. У нас есть определённые проблемы. Тяжело, когда команда не выигрывает. Кроме того, у нас есть травмы. Я надеюсь, что мы сможем набрать форму и провести оставшиеся матчи на высоком уровне.

Россия — сильная команда. Они будут доминировать на поле, и мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы достичь хорошего результата. Следующие четыре матча будут играть большую роль для того, чтобы закалить команду и придать ей уверенности. Если мы сыграем эти четыре игры положительно, то это очень хорошо сплотит команду», — передаёт слова Маршалла корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019