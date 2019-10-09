Шикарная передача Милнера на Мане — в видеообзоре лучших пасов 8-го тура АПЛ
Представляем подборку лучших голевых передач 8-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает тройку момент с участием полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера, который отдал шикарную передачу со своей половины поля нападающему Садио Мане в матче с «Лестер Сити», после чего сенегальский игрок забил первый гол встречи.
В компенсированное время матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» игрок «волков» Рауль Хименес отдал точный пас на Адама Траоре, который упрочил преимущество гостей в счёте.
Футболист «Челси» Кристиан Пулишич на 89-й минуте встречи с «Саутгемптоном» в падении прострелил на бельгийского форварда Миши Батшуайи, который довёл счёт в матче до разгромного — 4:1.
Видео доступно на «Чемпионате».
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