Михайлович — болельщикам: вы придаёте мне так много сил

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович обратился к болельщикам клуба. Напомним, сербский специалист проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в текущем году. 8 октября Михайлович был выписан из больницы после второго курса химиотерапии.



«Вы придаёте мне так много сил. Жаль, что я не могу быть с вами, но я недавно вышел из больницы и хотел провести немного времени с женой и детьми. Надеюсь, вы отнесётесь к этому с пониманием. Я хотел поблагодарить болельщиков и клуб за всё, что вы для меня сделали. За все те моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь с этой болезнью, но уверен, что все идет хорошо, я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи», — приводит слова Михайловича Football Italia.

Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии