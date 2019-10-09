Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Михайлович — болельщикам: вы придаёте мне так много сил

Михайлович — болельщикам: вы придаёте мне так много сил
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович обратился к болельщикам клуба. Напомним, сербский специалист проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в текущем году. 8 октября Михайлович был выписан из больницы после второго курса химиотерапии.

«Вы придаёте мне так много сил. Жаль, что я не могу быть с вами, но я недавно вышел из больницы и хотел провести немного времени с женой и детьми. Надеюсь, вы отнесётесь к этому с пониманием. Я хотел поблагодарить болельщиков и клуб за всё, что вы для меня сделали. За все те моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь с этой болезнью, но уверен, что все идет хорошо, я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи», — приводит слова Михайловича Football Italia.

Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019