Соболев – решение проблем «Боруссии»

Нападающий первой лиги России Александр Соболев находится в центре внимания спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка. В настоящее время в «Боруссия» рассматривается вопрос о кризисе доходов клуба, и решением этих проблем как раз и может стать Соболев.
Чёрно-желтые разведчики сидели на трибунах во время матча «Крылья Советов» — «Сочи» (2:0), наблюдая за Соболевым, сообщает ruhr24.de. Подписав Александра, «Боруссия» надеется сделать свою игру в нападении более гибкой, особенно по флангам.
В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. По системе «гол плюс пас» Соболев также является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.
- 10 октября 2019
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:19
-
23:04
-
22:42
-
22:39
-
22:18
-
22:12
-
22:02
-
21:58
-
21:51
-
21:42
-
21:25
-
21:19
-
21:06
-
20:51
-
20:49
-
20:38
-
20:19
-
20:14
-
19:58
-
19:48