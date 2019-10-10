Соболев – решение проблем «Боруссии»

Нападающий первой лиги России Александр Соболев находится в центре внимания спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка. В настоящее время в «Боруссия» рассматривается вопрос о кризисе доходов клуба, и решением этих проблем как раз и может стать Соболев.



Чёрно-желтые разведчики сидели на трибунах во время матча «Крылья Советов» — «Сочи» (2:0), наблюдая за Соболевым, сообщает ruhr24.de. Подписав Александра, «Боруссия» надеется сделать свою игру в нападении более гибкой, особенно по флангам.

В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. По системе «гол плюс пас» Соболев также является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.