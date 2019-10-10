Киммих: сборная Германии начала совершать странные ошибки

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал результат товарищеского матча с Аргентиной. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 2:2.



«Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы отыграли хорошо, всё складывалось в нашу пользу. Но во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, постоянно теряли мяч, и, в итоге, пропустили два гола, которых вообще не должно было быть», — приводит слова Киммиха пресс-служба сборной Германии.



В следующем матче отборочного турнира Евро-2020 команда Йоахима Лева сыграет со сборной Эстонии в воскресенье, 13 октября. Начало матча в 21:45 мск. Следующий матч сборная Аргентины проведёт в воскресенье, 13 октября, со сборной Эквадора. Начало матча в 17:00 мск.

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