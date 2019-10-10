Лёв: сборной Германии не хватило смелости во втором тайме матча с Аргентиной

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Аргентины (2:2).



«В первом тайме сборная Германии действовала очень смело. Команда отлично двигалась, стремилась постоянно атаковать. Но во второй половине встречи Аргентина продемонстрировала характер. Я доволен тем, как проявили себя игроки, у которых не так много опыта выступлений за сборную. Это позитивный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы», — приводит слова Лёва RTL.



В воскресенье, 13 октября, сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, а Аргентина проведёт товарищескую игру с Эквадором.

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