Игнатьев: цель — набрать 6 очков в ближайших играх и решить задачу входа на Евро

Защитник сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.
«Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной — где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность. Наша цель — набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу входа на Евро», — приводят слова Игнатьева «Известия».
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является сборная Бельгии (18). Россиянам для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 достаточно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира.
Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45 мск. Матч Кипр — Россия пройдёт 13 октября в Никоссии и начнётся в 19:00 мск.
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