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Раньери может возглавить «Сампдорию»

Раньери может возглавить «Сампдорию»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Челси» и «Лестер Сити» Клаудио Раньери может возглавить «Сампдорию», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Раньери теперь является главным претендентом на вакантный пост. Ранее руководство «Сампдории» предложило контракт Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» отказался возглавить команду.

Генуэзцы отправили в отставку Эусебио ди Франческо из-за провального старта сезона. После 7 туров в активе «Сампдории» лишь 3 очка, генуэзцы замыкают турнирную таблицу.

50-летний Ди Франческо возглавил «Сампдорию» в июне, подписав контракт на три сезона. Ранее сообщалось, что при расторжении соглашения клубу придётся выплатить специалисту неустойку, равную годовой зарплате.

«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Ди Франческо
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