«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Ди Франческо

Руководством «Сампдории» во главе с президентом Массимо Ферреро принято решение расторгнуть контракты с главным тренером Эусебио Ди Франческо и его помощниками, сообщает официальный сайт клуба.
Фото доступно на странице «Сампдории» в «Твиттере».
В «Сампдории» были крайне недовольны стартом сезона-2019/20. На текущий момент клуб замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь 3 очка. Проигрышная серия команды составляет три матча. Несмотря на это, в клубе поблагодарили специалиста за работу.
50-летний Ди Франческо возглавил «Сампдорию» в июне, подписав контракт на три сезона. Ранее сообщалось, что при расторжении соглашения клубу придётся выплатить специалисту неустойку, равную годовой зарплате.
До прихода в «Сампдорию» Ди Франческо работал в «Роме». Итальянский специалист возглавлял также такие команды, как «Пескара», «Лечче» и «Сассуоло».
Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» становился чемпионом Серии В сезона-2012/13.
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