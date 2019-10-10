Чех продолжит работать в «Челси», несмотря на начало хоккейной карьеры
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, сообщивший ранее о начале хоккейной карьеры в клубе второй английской лиги, подчеркнул, что продолжит работу в административном штабе лондонского клуба.
«Некоторые люди, похоже, решили, что я поменял работу. Нет, это не так. К счастью, моя работа в «Челси» в качестве технического консультанта позволяет мне в свободное время играть в игру, которую я полюбил ещё в детстве. В хоккей я играл долгие годы. Когда я был профессиональным футболистом, не мог заниматься хоккеем по объективным причинам. Теперь я могу», — написал Чех в своём «твиттере».
Чех стал голкипером лондонского клуба «Гилфорд Феникс». Предполагается, что чешский футболист дебютирует уже в грядущие выходные.
Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха
- 10 октября 2019
-
09:44
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
07:03
-
06:38
-
06:03
-
04:45
-
04:19
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:19
-
23:04
-
22:42
-
22:39
-
22:18
-
22:12
Партнерский контент