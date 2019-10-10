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Чех продолжит работать в «Челси», несмотря на начало хоккейной карьеры

Чех продолжит работать в «Челси», несмотря на начало хоккейной карьеры
Футбол / Англия 0

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, сообщивший ранее о начале хоккейной карьеры в клубе второй английской лиги, подчеркнул, что продолжит работу в административном штабе лондонского клуба.

«Некоторые люди, похоже, решили, что я поменял работу. Нет, это не так. К счастью, моя работа в «Челси» в качестве технического консультанта позволяет мне в свободное время играть в игру, которую я полюбил ещё в детстве. В хоккей я играл долгие годы. Когда я был профессиональным футболистом, не мог заниматься хоккеем по объективным причинам. Теперь я могу», — написал Чех в своём «твиттере».

Чех стал голкипером лондонского клуба «Гилфорд Феникс». Предполагается, что чешский футболист дебютирует уже в грядущие выходные.

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